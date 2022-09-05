︎ . المناطق_الرياض أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات. وبحسب الهيئة، يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأميني إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الزكاة والضريبة والجمارك، مع دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة. كما يشترط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع. ويقام المزاد يوم الاثنين 23 صفر الموافق 19 سبتمبر في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بتمام الساعة العاشرة صباحًا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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