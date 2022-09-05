سياسي / الإمارات تدين بشدة استهداف السفارة الروسية في كابول

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أبوظبي 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واس

دانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية, معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

//انتهى//

22:58ت م

0199 أبوظبي 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واسدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية, معربة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.//انتهى//22:58ت م0199 www.spa.gov.sa/2381736 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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