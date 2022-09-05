عام / العثور على 11 قطعة من حطام الطائرة المنكوبة في بحر البلطيق

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ريجا 09 صفر 1444 هـ الموافق 05 سبتمبر 2022 م واس
عثر رجال الإنقاذ من لاتفيا على 11 قطعة من حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت بشكل غامض في بحر البلطيق.
وقالت المتحدثة باسم البحرية اللاتفية ليفا فيتا “إنه تم اكتشاف 10 قطع من الحطام في البحر اليوم، بعد العثور على قطعة واحدة أمس الأحد، إلا أنه لا يوجد أي أثر حتى الآن لركاب الطائرة”.
وكانت الطائرة الخاصة من طراز سيسنا 551 تحمل على متنها أربعة أشخاص في طريقها من إسبانيا إلى مدينة كولونيا الألمانية أمس الأحد، عندما انحرفت عن مسارها وتحطمت في بحر البلطيق قبالة ساحل لاتفيا مساء أمس.
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22:52ت م
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www.spa.gov.sa/2381733
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Source spa.gov
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