الكفاءة المالية تعلن الالتزامات المالية على الأندية حتى نهاية شهر مارس الماضي

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المناطق_واس

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم ما تمَّ سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022م، لأندية الدوري السعودي للمحترفين ” دوري روشن” ودوري الدرجة الأولى “يلو ” والأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية في الموسم الرياضي الماضي.

وكشفت اللجنة عن قائمة الأندية التي استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، استناداً للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، وهي على النحو التالي:-

أولاً : أندية دوري المحترفين السعودي ” دوري روشن ” (الاتحاد – النصر – التعاون – الوحدة – الشباب – الاتفاق – الرائد – الطائي – الفيحاء – الخليج – ضمك – الفتح – أبها – الهلال – العدالة).

فيما لم يتم منح نادي الباطن شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم استيفائه المعايير الملزمة للحصول عليها.

وأوضحت اللجنة أن نسبة السداد الإجمالية لأندية دوري المحترفين بلغت 78,27%، فيما جاءت نسبة الجدولة 18.95%.

ثانياً : أندية دوري الدرجة الأولى “دوري يلو ” والأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية (العين – الأهلي – الحزم – الكوكب – أحد – الجبلين – العروبة – الجيل – هجر – نجران – جدة – النهضة – الساحل – الشعلة – بيشة – الفيصلي – الخلود – الأخدود – القادسية – الدرعية)، حيث بلغت نسبة السداد الإجمالية 97.62%، أما نسبة الجدولة الإجمالية فكانت 2,37%.

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Source almnatiq

