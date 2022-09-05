الأهلي يفوز على الخلود بهدف ويحقق أول انتصاراته في دوري يلو (فيديو وصور)

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حقق النادي الأهلي أول انتصاراته في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” عقب الفوز على نظيره الخلود بهدف دون رد. وسجل مهاجم الأهلي لويس غرابان هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء تحصل عليها بعد لمس الكرة يد مدافع الخلود في الدقيقة “51”. وأكمل نادي الخلود المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض الثنائي خميس المعوالي وأكونو البطاقة الحمراء في الدقيقة “72”. وكاد نايف كريري أن يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي بعد تسديدة قوية علت مرمى نادي الخلود. ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز السابع برصيد 4 نقاط فيما توقف رصيد الخلود عند 6 نقاط في المركز الثاني. لويس غرابان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 51 ! ⚽#الأهلي 1#الخلود 0#الأهلي_الخلود#دوري_يلو#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/slPbUIr8LU

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) لويس غرابان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 51 ! ⚽#الأهلي 1#الخلود 0#الأهلي_الخلود#دوري_يلو#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/slPbUIr8LU — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 5, 2022

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