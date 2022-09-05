شاهد.. مستشار قانوني يحذر: هؤلاء يقعون ضحية لغسل الأموال دون علمهم

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المناطق ـ متابعات

قال المستشار القانوني الدكتور ماجد الموزان، اليوم الاثنين، إن عقوبة غسل الأموال تختلف بحسب مرتكبها سواء كان فردًا أم منظمة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية” أن عقوبة غسل الأموال للأفراد السجن من سنتين وحتى 10 سنوات وللمجموعات المنظمة من 3 سنوات وحتى 15 سنة.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص قد يقعون ضحية لغسل الأموال دون علمهم، وذلك عن طريق فتح مؤسسة، يديرها أجانب، إذ قد يمررون الأموال عن طريقها دون علمه، وبالتالي سيقع تحت طائلة القانون.

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Source almnatiq

