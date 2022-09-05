ليث للإنقاذ عنوان للعمل التطوعي بنجران

أكملت جمعية ليث للإنقاذ عامين من إنشائها بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإشراف وزارة الداخلية. ويبلغ عدد المتطوعين بها 232 عضوا، وبتجهيز 67 سيارة على مدار 24 ساعة، واستعداد 147 عضوا للإنقاذ بشكل يومي لخدمة طالبي الإنقاذ والإغاثة، ولها مركز للعمليات في المحافظات الشمالية لخدمة أهالي المحافظات بخدمات الجمعية.



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