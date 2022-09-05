جستر نجران خدمات وفئات مستهدفة

عندما نرى الابداع والتميز والإتقان نرى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد خلف كل جميل في منطقة نجران فقد كانت الثمان سنوات الماضية ومازالت محل فخر واعتزاز لكل نجراني ومقيم ولكل الأطياف.

وأوضحت المدير التنفيذي لفرع جمعية جستر بنجران إيمان آل دويس، أن المشاركات الكثيره خلال السنوات الماضية للجمعية تضمنت إقامة أركان تعريفية خاصة بـ«جستر» تحتوي على معلومات عن الخدمات التي تقدمه الجمعية والفئات المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل للمختصين في مجال العلاج الطبيعي وللمواطنين، واستعراض فيها الحالات المستضافة من قبل فرع الجمعية بالمنطقة.

وأضافت آل دويس أن جستر نجران قدم الكثير من المحاضرات من أبرزها محاضرة (إرشادات عامة لفترة بلوغ ذوي الإعاقة والاضطرابات النمائية ومحاضرة ريادة الأعمال الأسرية لذوي الإعاقة من المهارات إلى القيمة وأيضًا الدورات والفعاليات.

وقالت إن جستر هي جمعية علمية نشأت في جامعة الملك سعود بالرياض، تعنى بالدراسات التربوية والخدمات المساندة لمجلات التربية الخاصة المختلفة، ويطلق عليها اسم الجمعية السعودية للتربية الخاصة واختصارها (جستر).

ولجمعية جستر 25 فرعًا داخل المملكة تمثل الجمعيات العلمية بمختلف اهتماماتها رافدًا مهمًا من روافد المعرفة التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع، وتقوم الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) على تلبية حاجة المجتمع الأكاديمي المتخصص لإيجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة سواء داخل المملكة أو خارجها بهدف الإسهام في لعب دور محوري في قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة من منظور علمي.