8 أهداف لمجلس شباب منطقة نجران

تعريف مجلس شباب منطقة نجران
قطاع شبابي حكومي يهدف إلى التواصل مع الشباب، والأخذ بأرائهم واحتياجاتهم تجاه القضايا المختلفة ذات العلاقة بالمجتمع.
أهداف المجلس
1- المشاركة في مناقشة وتحديد متطلبات الشباب، والمساهمة الفاعلة في البرامج التنموية لمناطقهم.
2- المشاركة في صنع القرارات، وبما يتعلق بقضاياهم وهموهم وتطلعاتهم المستقبلية.
3- المشاركة في العمل لتحمل المسؤولية في خدمة المجتمع والوطن.
4- العمل على ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والتعاون مع الشباب فيما يخدم مصلحة دوت الخليج.
5- العمل على تأصيل ثقافة العمل التنظيمي المؤسسي لدى الشباب.
6- العمل على استثمار أوقات الشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والاستفادة منها لخدمة المجتمع.
7- المساهمة في رصد قضايا الشباب وهمومهم وما يقترحونه حيالها.
8- المساهمة في تهيئة وإعداد كفايات وطنية يعتمد عليها في المستقبل.
قيم المجلس
الأمانة
الشفافية
الجودة
الانتماء
منجزات المجلس
1- معرض مجلس شباب منطقة نجران بمناسبة اليوم الوطني 91.
2- مبادرة للتبرع بالدم ضمن حملة «شبابنا فيهم الخير» بالتعاون مع الشؤون الصحية.
3- قدم المجلس برنامج «معكم في رمضان» مع عدد من المسؤولين بالمنطقة.
4- زيارة لمدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
5- لقاء المجلس بوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
6- لقاء مع أمين نجران لمناقشة أبرز المواضيع الشبابية المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين.
7- أمير نجران يدشن مبادرة مجلس شباب المنطقة «منجز».
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