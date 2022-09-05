8 أهداف لمجلس شباب منطقة نجران

ولأن الشباب هم مستقبل دوت الخليج وعنصر التغيير لرفعة راية هذا دوت الخليج في محافل العلم وساحات التطور والابتكار، حرص الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ونائبه الأمير تركي بن هذلول رئيس مجلس شباب المنطقة على دعم مجلس الشباب.

تعريف مجلس شباب منطقة نجران

قطاع شبابي حكومي يهدف إلى التواصل مع الشباب، والأخذ بأرائهم واحتياجاتهم تجاه القضايا المختلفة ذات العلاقة بالمجتمع.

أهداف المجلس

1- المشاركة في مناقشة وتحديد متطلبات الشباب، والمساهمة الفاعلة في البرامج التنموية لمناطقهم.

2- المشاركة في صنع القرارات، وبما يتعلق بقضاياهم وهموهم وتطلعاتهم المستقبلية.

3- المشاركة في العمل لتحمل المسؤولية في خدمة المجتمع والوطن.

4- العمل على ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل والتعاون مع الشباب فيما يخدم مصلحة دوت الخليج.

5- العمل على تأصيل ثقافة العمل التنظيمي المؤسسي لدى الشباب.

6- العمل على استثمار أوقات الشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والاستفادة منها لخدمة المجتمع.

7- المساهمة في رصد قضايا الشباب وهمومهم وما يقترحونه حيالها.

8- المساهمة في تهيئة وإعداد كفايات وطنية يعتمد عليها في المستقبل.

قيم المجلس

الأمانة

الشفافية

الجودة

الانتماء

منجزات المجلس

1- معرض مجلس شباب منطقة نجران بمناسبة اليوم الوطني 91.

2- مبادرة للتبرع بالدم ضمن حملة «شبابنا فيهم الخير» بالتعاون مع الشؤون الصحية.

3- قدم المجلس برنامج «معكم في رمضان» مع عدد من المسؤولين بالمنطقة.

4- زيارة لمدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

5- لقاء المجلس بوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

6- لقاء مع أمين نجران لمناقشة أبرز المواضيع الشبابية المشتركة وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين.

7- أمير نجران يدشن مبادرة مجلس شباب المنطقة «منجز».