قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عمـــر بـــن محمـــد النعمـــي: في العام 1436هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير لمنطقة نجران؛ لتحظى المنطقة الغالية بخبراته وإدارته المتميزة والفريدة، وهو ما انعكس على المنطقة التي تعيش أزهى مراحل نهضتها الشاملة بجهود كبيرة وحثيثة من الأمير جلوي للإنسان والمكان، فكل شيء في نجران لم يعد كما كان فور تعيين سموه بل باتت الجهود واضحة المعالم منذ تلك اللحظة التي حط قدميه على أرض المنطقة وحتى لحظة تجديد الثقة الغالية بالتمديد، لقد تجلت طيلة السنوات المنصرمة من إدارته للمنطقة مواقف جمة وظهرت جوانب سامية عطفًا على الجوانب الإنسانية التي يتفرد بها الأمير جلوي والتي أثبتتها مواقف عدة، حري بالواقع أن يدونها على صفحات التاريخ لتضاف إلى منجزاته العملية ومواقفه الإنسانية البحتة.



كانت هذه تفاصيل خبر فروع حديثة للموارد البشرية بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.