خيرية نجران عطاء وإحسان

قال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بنجران عبده بن محمدعطيف: لا تفي الكلمات المبثوثة خلال أسطر معدودة، لو أفضنا الحديث عن الثقة الغالية بتمديد خدمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أميرًا لمنطقة نجران، حرصًا من القيادة على خدمة هذا دوت الخليج المعطاء وأبنائه الأوفياء له ولقيادتهم الرشيدة. أسباب النجاح

وأضاف عطيف: فثقة القيادة بقدرات أمير المنطقة، وإنجازاته المميزة في الوجه الحضاري للمنطقة، وتفانيه في تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030، وشعوره الفياض لرفعة شأن منطقة نجران في كل النواحي التي تمس حاجات المواطنين، من خلال متابعاته وتوجيهاته، والعمل الإيجابي الدؤوب لتحقيق أسباب نجاح النهضة المشهودة في جميع المجالات.

ولقد استقى من هذه الثقة الكريمة أسباب تجديد العزيمة، متوكلًا على الله سبحانه وتعالى الذي يمد أهل العمل والإخلاص بالقوة والعون والتوفيق. لخدمة الدين الحنيف ثم المليك المفدى والوطن الغالي. ويشهد مَن يعيش ملامح النهضة الوارفة الظلال في منطقة نجران أن العملَ المثمرَ سجيَّةٌ في نفس أميرنا المحبوب، حيث تغمره نشوة الإنجازات التي تمنح أبناء المنطقة الفرح والسعادة، بفضل إصراره على تنفيذ الخطط التي أثمرت ما يراه مجتمعنا اليوم في كل جانب.

رؤية الجمعية

وأضاف عطيف أن رؤية الجمعية أن تكون رائدة في الخدمات الاجتماعية النوعية والتنموية خلال السنوات العشرة المقبلة، ورسالتها الجودة والريادة في تقديم المشاريع التنموية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع المستهدفة وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم للاعتماد على النفس مع تعزيز ولائهم لدينهم ومليكهم ووطنهم، وأهدافها الاستراتيجية الاكتفاء الذاتي لأبناء مستفيدي الجمعية وبناتها بنسبة 5%، وزيادة شرائح المستفيدين 10%، وتفعيل الإعلام الجديد للجمعية، وزيادة عدد البرامج المستفيدين 10%، وتعزيز الولاء الوظيفي لموظفي الجمعية، وزيادة عدد فريق التطوع ونوع شرائحهم، وزيادة عدد برامج التطوع سنويًا، وبناء شبكة مختلفة المستويات من العلاقات المجتمعية. برامج خيرية

وذكر عطيف أن مشاريع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران اشتملت على مساعدات إيجار المنازل بعدد 23 مستفيدًا بإجمالي 59600 ريال، وترميم وصيانة 51 منزلًا بإجمالي 220.718.20 ريالًا ، وأجهزة كهربائية لـ 356 أسرة بإجمالي 570.735.00 ريال، وسداد فواتير الكهرباء لـ11 مستفيدًا بإجمالي 26.111.34 ريالًا ، وكسوة الشتاء لـ 1000 أسرة، وسلال غذائية لـ11011 مستفيدًا، وحفظ النعمة لـ 14400مستفيد، وبطاقات العثيم الشرائية لـ 1100 أسرة، ومساعدات نقدية مقطوعة لـ20 مستفيدًا بإجمالي 31216 ريالًا ، ولحوم الأضاحي لـ 1800مستفيد، ومساعدات عينية (تمور أرز) لـ 3325 مستفيدًا ، وكفالة أرملة وأبنائها لـ 237 أرملة مع أبنائها، والحقيبة المدرسية لـ 600 أسرة، وتجهيز 216 جنازة، وإفطار صائم بعدد وجبات 30000، وكسوة العيد لـ 600 أسرة، وزكاة الفطر لـ 484 مستفيدًا ، وتدريب وتأهيل ذوي السجناء وتأهيلهم لسوق العمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بنجران لـ 100 مستفيد، وتدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل لـ 80 مستفيدًا ، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة لـ 20 أسرة، وتنظيم ملتقى المتطوعين لـ 50 مستفيدًا ، واعتماد وحدة التطوع بالجمعية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع «إدامة»، كأول جمعية خيرية تحصل على اعتماد وحدة التطوع بمنطقة نجران، كما تم تدشين وحدة التطوع من قبل أمير منطقة نجران رئيس مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 9/4/1443.