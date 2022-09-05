رئيس النادي الأدبي : تمديد موفق لرجل مثقف

أعرب رئيس النادي الأدبي بنجران سعيد آل مرضمة عن مشاعر الفخر والامتنان والسعادة، بمناسبة صدور الأمر بتمديد خدمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة نجران، وقال: تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات، لتنظم عقد التهاني لأميرنا الغالي، وهذا التمديد يعكس مدى قناعة ولاة الأمر بأن الأمير قائد محنك ورجل كل المراحل يدير أمور المنطقة بحكنة ومتابعة واهتمام ووقوف ميداني ودراسة كل الأمور المتعلقة بهذه المنطقة الغالية، وحظيت نجران خلال تواجد سموه الكريم بكثير من الأفكار الخلاقة والتطوير وورش العمل التي لا تتوقف.

دعم الثقافة

وأضاف آل مرضمة: حظي المثقفون والمثقفات بالمنطقة بكرم لأمير جلوي بن عبدالعزيز، باستضافتهم وتخصيص اثنينية بهم في مجلسه الأسبوعي «الاثنينية» وكانت لفتة ليرسل رسالة أبوية صادقة بأهمية المثقف في هذا المجتمع والدور المهم الذي يحمله لدفع عجلة التقدم والتطوير بالمنطقة، وفخر دوت الخليج بمواقف وعطاء المثقفين والأدباء والكتّاب الذين يقفون بجلاء وثبات ضد الحملات المغرضة التي تمس دوت الخليج.

ديوان ولي العهد

قام نادي نجران الأدبي الثقافي بإصدار ديوان من سادة الشعور من أنحاء المملكة، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكانت هذه المبادرة مباركة ومحبة لولي العهد الأمين، بخمسين قصيدة لخمسين شاعرًا ملهمًا لأمير غاص في الأعماق وحلق في الآفاق يوازن بين مقامه في قلوبنا عمقًا وقدره في أعيننا أفقًا، وتضمن الديوان خمسين مقولة لقائد الرؤية لتكون نبراسًا لجيل المستقبل وملهمة لهم في قادم الأيام.

توثيق تاريخ نجران

انطلقت فكرة هذا المشروع من أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، خلال أحد استقبالاته لرئيس النادي الأدبي، حيث أبدى رغبته في وجود مراجع يستطيع زائر المنطقة الاطلاع عليها، ثم انطلقت الفكرة، من خلال تقديم كتاب «نجران»، وتم تطوير الفكرة بترجمة الكتاب باللغة الإنجليزية، وكانت المحطة التالية للمحافظات، وكانت البداية بكتاب «جوهرة الربع الغالي.. شرورة» في 2021.

معرض بارقة

كان للنادي شرف تنظيم معرض بارقة بالتعاون مع جمعية بصيرة للمكفوفين، وذلك بقاعة الكلية التقنية بنجران. والذي يعتبر أول معرض للفن التشكيلي للمكفوفين، والذي افتتحه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، وضم أجنحة لـ12 فنانًا تشكيليًا وفنانة من فئة مكفوفي البصر، مشاركين من جميع أنحاء المملكة، لعرض لوحاتهم.

من أنشطة النادي الأدبي بنجران

تأسيس مكتبة متكاملة بمبنى النادي

إطلاق مسابقة كبرى قي يوم التأسيس للأفلام القصيرة ورصد جوائز مالية للأعمال المتميزة

طباعة العديد من الكتب الجديدة والإبداعية لكتاب من المنطقة والمملكة والعالم العربي

دمج المكفوفين مع المجتمع من خلال مبادرات خاصة بهم

الاهتمام بتأسيس مكتبة خاصة بالطفل