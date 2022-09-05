هيئة الصحفيين تدرب الإعلاميين الشباب

أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي، أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز منذ قدومه إلى المنطقة ظل ومازال متابعًا ومهتمًا بتفاصيل الحياة في نجران مشرعًا أبوابه وباسطًا كفه الكريمة للجميع، ونحن في هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران نشهد لسموه بذلك وأكثر فمنذ انطلاق أعمال فرع الهيئة بالمنطقة كان ومازال متفاعلًا، ومحفزًا لبرامجها دون قيد أو شرط، وقد لمسنا ذلك عن قرب حين استقباله لرئيس الهيئة خالد المالك بمكتبه في مقر الإمارة وترحيبه المباشر برعاية الصالون الإعلامي الخامس إضافة لرعايته ودعمه لملتقى الإعلام التوافقي الذي تزمع الهيئة تنظيمه خلال شهر أكتوبر المقبل وهي رعاية تتشرف بها فرع الهيئة بنجران، وشاهد آخر على كرم سموه وتقديره للإعلام والإعلاميين بالمنطقة وحرصه على دعم مجهوداتهم، وتعزيز قدراتهم الرامية إلى خدمة نجران وإنسان نجران.

«لا نرضـى إلا بالتميـز فـي كل شـيء، ونحـن ندعـم كل عمـل وطنـي يخـدم المنطقـة ويرفـع مـن مسـتواها الثقافـي والاجتماعـي، والاقتصـادي»، مـن وحـي هـذه الكلمـات الصادقـة والـروح المحفـزة التـي جـاءت مـن الأمير جلوي بن عبدالعزيز كانـت انطلاقـة فــرع هيئــة الصحفييــن الســعوديين بمنطقــة نجــران، وأشار اليامي إلى أن حديــثه عنــد اســتقباله لرئيـس هيئـة الصحفييـن السـعوديين خالـد المالـك، ومديـر فـرع الهيئـة بنجـران، كانت بمثابة برنامـج عمل طويل، وظل متابعًا ومشـجعًا ومتفهمًا لعمل المكتب وبرامجه منـذ الوهلـة الأولـى الأمـر الـذي ضـخ طاقـة إيجابيـة فائقة لـدى الفريـق العامـل بالمكتـب. أهداف وخطط

أضاف اليامي: عني فرع هيئة الصحفيين بمنطقة نجران ومنذ تأسيسه بتاريخ 30 ديسمبر 2021م على وضع خطة لأهداف مدروسة لها أبعاد ذات طابع إعامي متفرد وتحت مظلة رؤية الطموح ورؤية دوت الخليج 2030، واليـوم اسـتطعنا بفضـل الله أن نحقـق جـزءًا لا يسـتهان بـه مـن أهدافنـا، انطلاق مـن إقامة أربعة صوالين إعامية تناقش مواضيع متنوعة استقطب من خلالها متحدثون وضيوف من خارج المنطقة وداخلها لتحقيق تكامل وتبادل خبرات هو ضمن تطلعاتنا.

كمــا اهتمــت الهيئــة فــي الفتــرة الســابقة بالتدريــب والتطويــر وهــو مــا ســيكون أيضًا امتــداد لأهدافنــا الأولـى المســتقبلية انطلاقًا مــن تركيزنــا علــى تدريــب أكبــر شــريحة إعلامية فــي المنطقــة علــى أدوات العمــل الصحفــي الســليم، ومــن تلــك البرامــج التــي أقيمــت إلــى الآن، برنامــج «فــن كتابــة الخبــر الصحفــي» وبرنامــج «تجربتــي فــي التصويــر»، وكذلــك ورشــة «كتابــة النــص الدارمــي».

ومــن أهــم الأمــور التــي لــم تغفلهــا الهيئــة وضــع خطــط مســتقبلية تركــز علــى فئــة الشــباب وأعدادهــم للعمــل الصحفــي مســتقبلاً، وكذلــك رســم خطــط للوصــول للمحافظــات وتفعيــل الــدور الإيجابــي فــي هــذا الجانــب، ومناقشــة مواضيــع متنوعــة لــم يســبق التطــرق لهــا فــي الصواليــن الإعلاميــة الســابقة، كمــا أن الهيئــة تعــد لملتقــى الإعــلام التوافقــي الــذي يحمــل بيــن طياتــه أهدافًــا رياديــة ســيكون لهــا أكبــر الأثــر - بــإذن الله - فــي المنطقــة.