11 مشروعا لسفلتة وإنارة طرق الوديعة

وأوضح أبوساق، أن المشاريع المنتهية التي نفذتها بلدية الوديعة خلال السنوات الثماني الماضية بلغت11 مشروعًا، كما أولت البلدية مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة اهتمامًا كبيرًا، تم الانتهاء من تنفيذ 2 مشاريع بلدية بتكلفة 2.873.520 ريالا، وبذلت جهودًا كبيرة في التخلص من النفايات من خلال مشروع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وآليات التخلص من النفايات بتكلفة إجمالية 562.065 ريالا.
واهتمت البلدية بتطوير وتأهيل الطرق والشوارع والإنارة بمشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة لما يعود على المركز بمشهد حضاري جميل، كما أنها تعد واجهة المملكة للمسافرين لدولة اليمن بقيمة إجمالية 2.872.430 ريالاً، أما ما يتعلق بالمباني والمرافق فقد نفذت البلدية عديدًا من المشاريع للمرافق الإدارية والخدمية والحضارية، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة 3 مشاريع بتكلفة 5.467.764 ريالاً، كما نفذت البلدية مشاريع خدمية للأسواق والمسالخ، منها مشروع أسواق ومسالخ بتكلفة إجمالية تقدر 685.965 ريالا.
كما اهتمت البلدية بإنشاء استراحة لحجاج بيت الله والمعتمرين بمساحة 10 آلاف متر مربع، وتخدم ثلاثين ألف حاج ومعتمر سنويًا، وتم إنجازها بتكلفة بلغت 1،967،845ريالاً، إضافة إلى تهيئة وحدات ومراكز للجهات الأخرى المشاركة.
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