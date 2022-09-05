مشاريع بلدية لتنمية عروس الصحراء

عبرّ رئيس بلدية شرورة المهندس بندر بن حمادي آل شهي عن سعادته بمناسبة تمديد خدمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أميرا لمنطقة نجران، مؤكدًا اعتزازه وفخره بمرور ثمان سنوات على تولي الأمير جلوي مقاليد إمارة المنطقة. مشاريع بلدية

أكد آل شهي، أن بلدية محافظة شرورة شهدت كغيرها من البلديات في المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة نجران، بنصيب وافر من المشاريع البلدية والخدمية الشاملة من قبل القيادة، وبدعم ومتابعة أمير المنطقة، بلغ عدد المشاريع المنتهية خلال السنوات الثمان الماضية في محافظة شروره 73 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 430.336.634 ريالًا، كما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 3 مشروعًا بتكلفة بلغت 15.509.066.3ريالًا. سفلتة وأرصفة

أولت بلدية محافظة شرورة مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة اهتمامًا كبيرًا، وتم الانتهاء من تنفيذ 13مشاريع بلدية بتكلفة إجمالية بلغت 170.652.770 ريالًا، وفيما يخص مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، تم تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة 31.522.377 ريالًا.

كما نفذت البلدية عددا من مشاريع التحسين والتجميل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشاريع بتكلفة 19.397.425 ريالًا إضافةً إلى الأعمال التي نفذت من خلال التشغيل والصيانة كالمجسمات الجمالية ومشاريع تطوير وتحسين الأحياء القديمة، بالإضافة إلى تطوير المتنزهات الطبيعية والحدائق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 حدائق، كما تم تنفيذ 3 مشاريع مماشي في «ممشى دوت الخليج» في مشعل أو ممشى شاطئ الرمال وممشى في حي الملك عبدالله، كذلك جاري تنفيذ أسواق ومسالخ خارج مدينة شرورة بمساحة إجمالية 13915 مترًا مربعًا وبتكلفة اجمالية بلغت 3.074.162 ريالًا.

تبذل البلدية جهودًا كبيرة في مجال الإصحاح البيئي، حيث يوجد 2 مشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات والإصحاح البيئي بقيمة 1.901.250 ريالًا؛ ومشروع صحة البيئة الخاص بأعمال المكافحة المنزلية بتكلفة 2.658.789 ريالاً، كما تم إنشاء مختبر فني لفحص التربة ومواد البناء بتكلفة 2.132.335 ريالًا.

نفذت البلدية مشروع المركز الحضاري بقيمة إجمالية 23.683.998.45 ريالًا، الذي يعتبر أيقونة معمارية وتحفة فنية ستضيف قيمة جمالية واجتماعية للمدينة؛ كما تم تنفيذ ورش ومستودعات البلدية وثلاثة ملاعب كرة قدم وكرة طائرة؛ ومشتل البلدية، كما نفذت البلدية ملعبين ملعب ومماشي حول الملعب بحي الخالدية وملعب بحي الروضة الشمالية بتكلفة 948120 ريالًا، ومشتل شرورة الذي يضم بيوت محمية بمساحة 3960 مترًا مسطحًا وذلك للمساهمة في تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وتوفير الشتلات والزهور بتكلفة إجمالية 489783 ريالًا.

نفذت البلدية مشروع تطوير حديقة الملك عبدالعزيز بمحافظة شرورة يقع على مساحة 120.000 م2، ويتكون من زراعة من الإنجيلة الطبيعية على مساحة45000 م2 وأرضيات من الخرسانة المطبوعة على مساحة 20000 م2، إضافةً إلى عمل ممرات مشاة وممشى ساحة للأسر المنتجة وساحتين للفعاليات و6 ساحات للألعاب والترفيه و15 مظلة شد إنشاء موزعة داخل الحديقة.