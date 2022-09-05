تحول رقمي بتعليم شرورة

عبر مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري عن سعادته بتمديد خدمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة نجران، وقال: نيابة عن منسوبي تعليم شرورة نتقدم بالتهنئة لأميرنا المحبوب.

أكد الأسمري أن إدارة تعليم شرورة شهدت خلال السنوات الـ8 الماضية تحولات رقمية، من أهمها ارتفاع عدد المدارس والبرامج التعليمية من 129 إلى 181 مدرسة، و الأقسام والوحدات التعليمية من 6 إلى 38، بالإضافة إلى زيادة المقاعد في أسطول النقل المدرسي من 1000 مقعد إلى 8025 مقعدا، وتوفير أكثر من 100 حافلة لخدمة النقل المدرسي، ومشاركة منسوبي تعليم شرورة في أكثر من 93 لقاء وزاريا على مستوى المملكة، كما ارتفع عدد المشاركات الطلابية على مستوى المملكة من تعليم شرورة إلى أكثر من 54 مشاركة، بالإضافة إلى حضور منسوبي تعليم المحافظة لـ 12 دورة تطويرية خارج المملكة، و382 دورة داخل المملكة، وزيادة اندية الأحياء من 2 إلى 4، وافتتاح مركزين للحي المتعلم بنين وبنات، وارتفاع عدد الفعاليات والبرامج والمبادرات من 2 إلى 46.

بنية تعليمية وفي أعداد الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية شهد التعليم نموا وارتفاعا في أعداد الطلاب من 24988 إلى 30132 طالبا وطالبة ومن1411 إلى 1732 معلما ومعلمة،كما زاد عدد المدارس الأهلية للبنين والبنات بمحافظة شرورة، واعتماد مدرسة عالمية بالمنهج البريطاني، بالإضافة إلى عدد من الروضات الأهلية، ومع فترة العمل عن بُعد في جائحة كورونا، تم العمل في منصة مدرستي لمدارس إدارة التعليم بمحافظة شرورة، وتحقيق أرقام مميزة في الانتظام والحضور والتفاعل بما يخص دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، والإشراف والمتابعة وصلت إلى 98 %.

حقق تعليم شرورة خلال السنوات الأربع الماضية العديد من الجوائز المحلية والإقليمية في جائزة التميز والموهوبين وبرنامج الحوارات الطلابية «حوار نيوم» والمهرجان الثقافي للصغار ومسابقة كرة اليد (المنطقة الجنوبية) ومسابقة تحدي القراءة العربي وأولمبياد الخط العربي والمهارات الأدبية ومسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم.

برنامج تكافل بالتعاون مع «تكافل» تم توزيع أكثر من 1660 جهازا لوحيا للطلاب المسجلين في برنامج تكافل، لدعم الطلاب الذين لا تتوفر لديهم أجهزة إلكترونية، كما تم دعم المدارس وخصوصا الطلاب ذوي الدخل المحدود ‏بمبادرات متنوعة طوال السنة، ‏وقد دعمت العام الماضي والذي قبله بما يقارب 1400 جهاز لوحي، ‏لكي يستفيد منه الطلبة خلال العملية التعليمية (عن بعد)، وما تقدمه المؤسسة كل فصل دراسي بإيداع مبالغ مالية ‏للطلاب المستحقين.