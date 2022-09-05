1782 كلم أطوال الطرق بمنطقة نجران

شهدت مشاريع الطرق والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات التي ساهمت في خدمة أبناء المنطقة والعابرين على الطرق التي تربطها بالعديد من مناطق المملكة، وذلك على النحو التالي:

- استكمالات ازدواج طريق نجران/شـرورة/الوديعة بطول (157) كلم بتكلفة إجمـاليـة (380.854.316) ريالا.

- الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضـراء مع طريق نجران شـرورة إلى الحصينية بطول (51) كلم.

- ربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الأمير سلطان بمنطقة نجران بطول (4.5) كلم بـ(220.158.043) ريالا.

- استكمال بعض الطرق بمنطقة نجران (المجموعـة السـادسـة) بتكلفة إجمـاليـة (103.265.330.01) وبأطوال (54) كلم وشملت الوصلات التالية: استكمال ازدواج طريق الأمير مشعل (3.812) کلم.

ازدواج طريق اللجم مع الإنارة (5.350) كلم.

سفلتة الطرق الزراعية للغويلا الشمالية شمال شرق طريق الملك فهد (35.977) كلم (القرى الحدودية).

ازدواج طريق الشرفة بطول (1.664) كلم متضمنا جسر وادي بطول (0.244) كلم باتجاهي الازدواج.

استكمال طريق رجلا/آل منجم بطول (0.800) کلم متضمنا إنشاء جسر على الوادي بطول (0.285).

استكمال طريق غرب الحضن بطول (0.377) كلم متضمنا إنشاء جسر على الوادي بطول (0.224) كلم.

استكمال طريق حايرة / السلم بطول (6.271) كلم.

تنفيذ الطرق الثانوية بمنطقة نجران (المجموعة الاولى) بتكلفة إجمالية (99.000.000) ريال وبأطوال (1.5) كلم وشملت الوصلات التالية:

• تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الحصين

مشروع إصلاح المسار الحالي لطريق نجران /السليل الجزء الواقع بمنطقة نجران (المرحلة الثانية) بتكلفة إجمالية (98.367.219) ريالا وبأطوال (78.7) كلم.

استكمالات بعض الطرق بمنطقة نجران (المجموعة التاسـعـة) بتكلفة إجمـاليـة (62.336.445) ريالا وبأطوال (47.6) كلم وشملت الوصلات التالية: استكمال طريق الصفاح/اليتم/الجعدتين بطول (60234) كلم.

استكمال الطريق الرابط من الصفاح إلى الفيض بمفرق بدر الجنوب (13.6) كلم.

استكمال قرية الرفاع (2205) كلم.

استكمال طريق بدر الجنوب /ظهران (وصلة بدر الجنوب إلى هجرة لدمه وأبو رجلين والعشة) (5.271) كلم.

تنفيذ جسر الحضن /أبا السعود بتكلفة إجمالية (11.619.484) ريالا.

استكمالات بعض الطرق بمنطقة نجران (المجموعة الرابعة عشـرة) بتكلفة إجمـاليـة (31.250.431) ريالا وبأطوال (14.7) كلم وشملت الوصلات التالية:

استكمال طريق الحصينية الراشدية يدمه.

استكمال تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الجربة واستكمال طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف وتقاطع الطريق الرئيســي (الرياض نجران) أمام المدخل الرئيسـي لمطار نجران بتكلفة إجمالية (920000000) ریال.

تجهيزات أجهزة السلامة المروية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على طرق وزارة النقل بمنطقة نجران بتكلفة إجمالية 10ملايين ريال.

استكمال طريق بئر عسكر / النقعاء بطول (6.130) كلم ضمن نطاق عمل مشـروع استكمالات بعض الطرق بمنطقة نجران (المجموعة الثامنة) بتكلفة إجمـاليـة (37.500.000) ریال.

تنفيذ أعمـال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق بمنطقة نجران بتكلفة إجمالية (900000000) ريال.

تجهيزات السياج العالي الشـد على بعض الطرق بمنطقة نجران بتكلفة إجمالية (7.000.000) ریال.

تنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق بمنطقة نجران بتكلفة إجمالية (41.000.000) ريال.