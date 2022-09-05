8 سنوات من التطور الصحي والمراكز المتقدمة بنجران

منذ تولي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حفظه الله إمارة منطقة نجران في العام 1436 شهد القطاع الصحي تطورات غير مسبوقة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية في صحة نجران بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بقيمة تجاوزت 214 مليون ريال، يأتي في مقدمتها افتتاح مجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 200 سرير لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية بجودة عالية ومشروع تطوير مبنى العناية المركزة والطوارئ بمستشفى نجران العام بحي أبا السعود، وذلك في مرحلته (المرحلة الاولى) والدي سيقدم الخدمات العلاجية والصحية لسكان غرب نجران ومشروع تطوير مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب وافتتاح مركز الأورام بمرحلته الأولى، وتوفير أحدث الأجهزة المتطورة لتشخيص وعلاج الأمراض السرطانية. المشاريع الجارية مشاريع جديدة شملت المشاريع الجديدة تطوير قسم عناية الحروق بمستشفى الملك خالد بعدد 8 أسرة مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، بالإضافة إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون بمستشفى الملك خالد، وتشمل 13 عيادة عيون، وغرفة لعمليات الليزر، وانتظار للمراجعين، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

كما شهدت هذه الفترة افتتاح 19 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتصل نسبة المراكز الحكومية إلى 83% من عدد المراكز الصحية بالمنطقة البالغ عددها 72 مركزًا، بالإضافة إلى تدشين مشروع مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية لعلاج اضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والضعف الحسي، وغيرها من اضطرابات النمو. مشاريع تطويرية وتم تنفيذ مشاريع تطويرية في محافظة شرورة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين منها مشروع تطوير وتجهيز قسم العناية المركزة سعة 16 سريرًا، ومشروع تطوير وتجهيز غرف العمليات المرحلة الأولى، واعتماد المرحلة الثانية إضافة إلى اعتماد مشروع تطوير قسم العيون، ومشروع توسعة وتطوير المختبر وبنك الدم بمبلغ، كذلك اعتماد وتنفيذ مشاريع تطويرية تشمل توسعة وتطوير المدخل الرئيسي للمستشفى، وتحسين بيئة العمل بالإدارة الطبية والموارد الذاتية، وتوسعة وتطوير الصيدلية الداخلية، والعديد من المشاريع التطويرية في جميع محافظات المنطقة والتي أحدثت نقلة نوعية في جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى في منطقة نجران، وذلك بتوجهيات من أمير المنطقة واهتمامه بتقديم أرقى الخدمات العلاجية للمواطن والمقيم على حد سواء والتي انعكست بشكل إيجابي على تميز أداء صحة نجران حيث حققت في العام 2018م المركز الأول في مؤشرات الأداء العام على مستوى وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحقيق مستشفى الملك خالد المركز الأول في مبادرة مكافحة العدوى، والمركز الثاني في برنامج أمان لسلامة المرضى، وتحقيق صحة نجران المركز الأول في خدمة تجربة المريض 937 وإجراء الكوادر الطبية الوطنية في مستشفى الملك خالد المستشفى المرجعي بالمنطقة عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني كأول مركز على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إجراء عمليات استئصال لأورام الغشاء البيرتوني مع العلاج الكيماوي المسخن وإنجاح مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب خلال الثلاثة أعوام الماضية في إجراء 182 عملية قلب مفتوح ناجحة وإجراء 4609 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية. مشاريع مساندة وشهدت المنطقة وبإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية تطور القطاع الصحي الخاص من خلال زيادة عدد المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية ومراكز علاج الأسنان والعلاج الطبيعي والطب البديل بمتابعة من إدارة الالتزام لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية في مقر إقامتهم إذ تم الانتهاء من تجهيز عدد من المشاريع الصحية التي ستحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات منها افتتاح مركز الأورام (المرحلة الأولى)، الذي سيقدم خدماته العلاجية لمرضى السرطان بتكلفة 10 ملايين ريال، افتتاح وحدة الحروق بمستشفى الملك خالد الذي يضم 9 أسرة مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة بتكلفة 4 ملايين ريال، تطوير مركز جراحة اليوم الواحد بمبلغ مليون ريال، ومشاريع مكتب مساندة وتطوير قسم الإحالات ومركز الاتصال بتكلفة 794 ألف ريال، افتتاح مشروع استراحة ومكاتب الأطباء في مستشفى الملك خالد بتكلفة (95 ألفًا، ليقدم خدماته لـ 397 طبيبًا ما بين استشاري وأخصائي ومقيم، كما حظيت محافظة شرورة بعدد من المشاريع التطويرية الحديثة شملت تدشين مركز الطوارئ الحالي والمختبر وبنك الدم بتكلفة 1.355.000 مليون.