آل جبار: استقلالية كليات التقنية بمحافظات نجران

عبر مدير عام التدريب التقني والمهني سعيد بن أحمد آل جبار أصالة عن نفسه وعن منسوبي ومنسوبات التدريب التقني بالمنطقة، عن مشاعر الفخر والسرور والاعتزاز بمناسبة تمديد خدمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أميرًا لمنطقة نجران، مؤكدًا أن أمير الصمود قائد حكيم وربان ماهر يقود سفينة التنمية باقتدار.

الكليات التقنية

أكد آل جبار أن دعم الأمير جلوي لقطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة، كان له الأثر الملموس في نهضة التدريب بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، منها على سبيل المثال تحويل فرع الكلية التقنية بمحافظة يدمة وفرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا إلى كليات مستقلة لتكمل المسيرة مع الكلية التقنية للبنين بنجران والكلية التقنية للبنات بنجران.

إنجاز المشاريع

أوضح آل جبار أنه تم إنجاز عدد من المشاريع التنموية في قطاع التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران منها: فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظ يدمة بمساحة اجمالية تقارب 80 ألف متر مربع، وبتكلفة قاربت 33 مليون ريال فرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا على مساحة 80 ألف متر مربع، وبتكلفة 49 مليون ريال مبنى الكلية التقنية للبنات بنجران هلى مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، وبتكلفة تقارب 73 مليون ريال، بالإضافة لسكن للمدربات على مساحة 36 ألف متر مربع، ويجري العمل الآن على استكمال مبنى الكلية التقنية للبنات بشرورة على مساحة إجمالية 80 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 95 التدريب والمتدربين.

التدريب

وفي مجال التدريب والمتدربين خلال الأعوام الماضية ارتفعت الطاقة الاستيعابية في المنشآت التدريبية من 2927 متدربًا ومتدربة إلى 6643 متدربًا ومتدربة بنسبة بلغت 127% وارتفعت نسبة القبول في المنشآت التدريبية إلى 98 %، كما ارتفع عدد الخريجين من 530 متدربًا ومتدربة إلى 1223 متدربًا ومتدربة بنسبة ارتفاع بلغت 131%، كما زاد عدد التخصصات المتاحة للتدريب بالمعاهد الصناعية الثانوية الكليات التقنية للبنين والبنات إلى 43 تخصصًا تقنيًا ومهنيًا وإداريًا.