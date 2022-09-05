الجامعة السعودية الإلكترونية توفر تجربة نسخة ألترا المحدثة لمؤسسات التعليم العالي

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن إتاحة تجربة النسخة المحدثة من بلاك بورد ليرن "ألترا"، وتقييم مدى مناسبتها لمتطلبات التعليم الجامعي في المملكة قبل العمل على إتاحتها بشكل رسمي.

يأتي ذلك سعياً من الجامعة، لتطوير التعليم الإلكتروني في بيئات التعليم الجامعي وضمان إتاحة آخر التحديثات الخاصة بنظام إدارة التعلم بلاك بورد وتوفير الدعم للجامعات في تطبيق أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتعـد هذه النسخة الأحدث، حيث تقدم تجربة تعلم مميزة وتتيح إمكانية أكبر لتفاعل المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس، كما تتميز بسهولة الاستخدام وتقديم المحتوى التعليمي بشكل أكثر عصرية مقارنة بالنسخة الحالية، التي تسهم في تحفيز الطلبة على التفاعل الإيجابي مع المحتوى التعليمي وتتيح لأعضاء هيئة التدريس متابعة العملية التعليمية وتقييم الطلبة وتقديم التغذية الراجعة عن طريق أدوات تعلم متطورة ومتقدمة.

وأقامت الجامعة أمس، ورشة عمل بحضور ممثلي التعليم الإلكتروني في الجامعات المستفيدة من الرخصة الوطنية الموحدة لنظام إدارة التعلم لاستعراض خصائص النسخة المحدثة من النظام الجديدة وتقييم مدى ملاءمتها لمتطلبات العملية التعليمية.