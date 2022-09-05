نجران يد العطاء تصافح التنمية

شمعة أمل 13 عاما من إضاءة العمل الخيري فرضت جمعية شمعة أمل نفسها خلال فترة لا تتجاوز 13 عاماً، حيث وضعت الجمعية خططاً مدروسة للوصول للنتائج المرضية وتلخصت رسالتها بتكثيف... نجران: حمد آل مسعد نجران: حمد آل مسعد 09 صفر 1444 هـ 09 صفر 1444 هـ

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