خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الصيني تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

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وأعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة أمس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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