اخبار الخليج – محافظ الجنوبية: متابعة حثيثة لاحتياجات الأهالي الخدمية والأمنية لتنفيذ التطلعات المستقبلية وإرساء الشراكة المجتمعية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ ، سعادة المهندس عاصم عبداللطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، والعقيد فهد مسامح رئيس مركز شرطة الرفاع الشرقي ، بالإضافة إلى حضور عدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة ، وذلك ضمن إطار التنسيق والتعاون المشترك، لمتابعة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، بما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية والمستدامة بالتنسيق والشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية.

وفي مستهل اللقاء، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على حرص المحافظة الحثيث في متابعة وتلبية احتياجات الأهالي في شتى المجالات الخدمية والأمنية والمجتمعية، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية، بما من شأنه تحقيق المزيد من الخدمات والتطلعات.

وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى دور المحافظة بالتنسيق المسبق مع بلدية المنطقة الجنوبية و الجهات الخدمية ذات العلاقة، لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام من خلال وضع خطة شاملة يتم من خلالها وضع آلية لتصريف تجمع مياه الأمطار وتوفير الصهاريج ومضخات المياه وفق المعايير اللازمة، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لشبكات الصرف والمصبات المائية في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية ، كما نوه سمو المحافظ ، إلى أهمية وضع خطة تنظيمية مشتركة من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية المختصة، وذلك استعداداً لاحتفالات العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال الفترة القادمة والتي ستقام في نطاق المحافظة.

كما بين سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، خلال الاجتماع جهود المحافظة المستمرة في متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية مثل مشروع تطوير (سوق الرفاع المركزي) ، ومشروع انشاء (سوق مدينة خليفة المركزي) ، بالإضافة إلى متابعة سموه لخطة بلدية المحافظة الجنوبية فيما يخص تنفيذ وتطوير المماشي ،المرافق العامة وزيادة الرقعة الخضراء ،حيث تندرج هذه المشاريع ضمن احتياجات الأهالي والمقيمين في نطاق المحافظة، مبيناً سموه دور المحافظة الجنوبية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، والتي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها كافة مناطق المحافظة الجنوبية.

من جانب اخر ، أكد سمو المحافظ على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية ومواصلة الجهود المبذولة تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والمديرية ومختلف المراكز الأمنية بالمحافظة سعياً لتلبية احتياجات الأهالي الأمنية، إلى جانب تبني المبادرات والبرامج الاجتماعية الهادفة لترسيخ دعائم الأمن و توفير الأمن والسلامة للجميع.

من جهتهم ، عبر الحضور في ختام اللقاء عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، على الدور الذي يوليه سموه من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المختصة لمناقشة كافة الأمور والقضايا التي تتعلق باحتياجات ومتطلبات الأهالي من أجل تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق المحافظة، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة والحرص على تنفيذها بالجودة العالية بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة الجنوبية.