محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بمكتبه، السيد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة. وخلال الاجتماع، تم بحث سبل التعاون والتنسيق في إعداد البرنامج التدريبي الوطني المزمع انعقاده خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى مارس 2023، تحت عنوان «البرنامج التدريبي لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الإصلاحية»، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي يحقق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين 2022- 2026.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – آمر الأكاديمية الملكية للشرطة يستقبل القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.