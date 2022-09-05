داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم السفارة الروسية في كابل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.
وقتل شخصان على الأقل وجرح آخرون قي انفجار بالقرب من مدخل السفارة الروسية في العاصمة الافغانية كابل، حسب ما صرح مسؤولون.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن القتلى هم من طاقم السفارة ، وأضافت أن هناك أفغانا بين الجرحى.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية الروسية “RIA” قد افادت أن دبلوماسيا وأحد افراد الطاقم الأمني في السفارة قد جرحا في ما يبدو أنه عملية انتحارية.
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