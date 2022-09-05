شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نادٍ إماراتي يفاوض نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال هناك محاولات من جانب أندية عربية، لأجل الحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

مصير بيانيتش مع برشلونة

ويعيش ميراليم بيانيتش مصير غامض مع برشلونة، حيث لم يشارك في أي مباراة مع الكتالوني خلال الموسم الجاري، بالرغم أن تشافي هيرنانديز المدير الفني، أكد أنه من الممكن أن يحصل البوسني على فرصة المشاركة.

الشارقة الإماراتي يفاوض بيانيتش

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، لديه عرض من الشارقة الإماراتي لضمه خلال الفترة القادمة.

تفاصيل عرض الشارقة لضم بيانيتش

وتناول الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الحديث عن آخر تطورات مستقبل بيانيتش مع برشلونة، مؤكدًا أن الشارقة الإماراتي آخر المهتمين بضم البوسني.

وأوضح أن بالفعل هناك محادثات بين نادي الشارقة الإماراتي ونظيره الإسباني بشأن التفاصيل النهائية للصفقة، حيث سيكون العقد لمدة 3 سنوات بيع نهائي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

بيانيتش، كان ضمن اللاعبين الذي يرغب نادي النصر السعودي في الحصول على خدماتهم، حسبما ذكرت التقارير في وقت سابق.

وهناك فرصة أمام بيانيتش للرحيل عن برشلونة، إلى أحد أندية الدوري الإماراتي، خاصة أن سوق الانتقالات وقيد اللاعبين مستمر في الإمارات حتى منتصف سبتمبر الجاري.