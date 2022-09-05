شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف السبب الرئيسي ورا غضب سالم الدوسري من رامون دياز خلال مباراة الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية السبب الرئيسي ورا غضب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري من رامون دياز خلال مباراة الفتح والتي كانت يوم أمس الأحد في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي والتي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

سبب غضب سالم الدوسري

وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية فإن يأتي السبب الرئيسي لغضب سالم الدوسري من المدرب الأرجنتني رامون دياز ترجع إلى رغبة اللاعب في الاحتراف الأوروبي، بينما قرر دياز عدم السماح له بالرحيل وقررت الإدارة بعدها الاحتفاظ عليه مما تسبب في الغضب والتمرد.

فيما يأتي السبب الثاني لغضب اللاعب سالم الدوسري، يعود إلى عدم حل أزمة قيد الصفقات لنادي الهلال السعودي بسبب قضية محمد كنو، ليقرر بعدها الإدارة ضرورة الإبقاء على اللاعب ومنعه من الرحيل.

وكان فريق فناربخشة التركي أبرز الفرق التي ترغب بالحصول على خدمات مهاجم المنتخب السعودي، ولكن الفريق قرر عدم رحيل اللاعب بسبب أزمة القيد.

وعلى الجانب المقابل فإن قال الناقد الرياضي عمر الغامدي:"تعامل المدرب الأرجنتيني رامون دياز مع سالم الدوسري كان رائع بعد التبديل، مدرب آخر كان من المُمكن أن يغضب بشدة، لتكون الأجواء متوترة".

لحظة خروج سالم الدوسري