شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أهلي جدة الرسمي لمواجهة الخلود في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف يوسف عنبر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو.

تشكيل أهلي جدة الرسمي لمواجهة الخلود في دوري يلو

في حراسة المرمى.. محمد الربيعي

في خط الدفاع.. علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي

في خط الوسط.. فرانك كوم، علي الأسمري، محمد المجحد

في خط الهجوم.. هيثم عسيري، لويس غرابان، سلمان المؤشر

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 بتوقيت القاهرة، و9:35 بتوقيت أبوظبي.

ويدخل أهلي جدة اللقاء محتلًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري يلو، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل الخلود المركز الثالث برصيد 6 نقاط.