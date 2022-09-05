شكرا لقرائتكم خبر العلا تدعم حضورها الدولي بمناقشة سبل الحفاظ على البيئة الطبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس في محافظة العلا، اجتماعات المديرين الإقليميين للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، والذي تستضيفه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويستمر حتى 8 سبتمبر الحالي، بحضور قادة حماية الطبيعة الدوليين.

وتشكل استضافة الهيئة للاجتماعات، منطلقا لتعزيز حضورها نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في المحافظة من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الحياة البرية.

وسيناقش المديرون الإقليميون للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بحضور المدير العام للاتحاد برونو أوبيرل، آليات الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستعادة الموائل الطبيعية، ومناقشة سبل التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتبادل التجارب والخبرات وتطوير سبل التعاون التي تمكن من تحقيق الأهداف وبناء القدرات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، أن عقد هذا الاجتماع في العلا، يعد تأكيدا على الجهود التي تقوم بها الهيئة والمنسجمة مع أهداف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لافتا إلى ما تحقق من منجزات في ضوء رؤية العلا، ومن ذلك آليات الحفاظ على النمر العربي، والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وسبل حماية الموائل الطبيعية.

بدوره، عبر المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور برونو أوبيرل، عن سعادته بالشراكة مع الهيئة من خلال انعقاد الاجتماع في العلا، متطلعا إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه الطبيعة.

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة:

تأسس في عام 1948م

انضمت المملكة كعضو في الاتحاد عام 1981م

تشمل مبادراته ضمان دمج القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض

القائمة الخضراء للمناطق المحمية في الخطط واللوائح المحلية