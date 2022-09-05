المركزي يمنع البنوك الاستقطاع من حوالات 13 جهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد البنك المركزي في تعميم له 13 جهة لا يحق للبنوك استقطاع أوحجز المبالغ المودعة من قبلها في حسابات المستفيدين من خدماتها، ومنها دعم حافز، وساند، الدعم السكني، الإعانات، معاش الضمان الاجتماعي وغيرها، وذلك بناء على ترتيبات له مع وزارة العدل، مشددا على إعادة أي مبالغ سحبت بالخطأ من قبل البنوك خلال مدة لا تزيد على 24ساعة، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

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