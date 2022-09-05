شكرا لقرائتكم خبر لجنة عشوائيات جدة تبدأ أعمال إزالة حي قويزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، شرعت أمس في أعمال الإزالة بحي «قويزة»، وذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

وأعلنت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الالكتروني لأمانة محافظة جدة، التي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين الموقت لحين تسلم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

وأعلنت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي انتهِى منها والجاري إزالتها تبلغ 30 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا، والمتبقي 4 أحياء سيُنتهى من إزالتها في أكتوبر المقبل.

ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية: www.jeddah.gov.sa.

وأضافت أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الالكتروني CSSPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر.

المستندات المطلوبة للتعويض:

