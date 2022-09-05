لجنة عشوائيات جدة تبدأ أعمال إزالة حي قويزة

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وأعلنت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الالكتروني لأمانة محافظة جدة، التي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين الموقت لحين تسلم التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.وأعلنت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي انتهِى منها والجاري إزالتها تبلغ 30 حيا من أصل 32 حيا عشوائيا، والمتبقي 4 أحياء سيُنتهى من إزالتها في أكتوبر المقبل.
ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية: www.jeddah.gov.sa.
وأضافت أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الالكتروني CSSPGA.GOV.SA، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر.
المستندات المطلوبة للتعويض:
- صورة من الصك أو الوثيقة
- بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDFرقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك الرباعي
- رقم بطاقة الأحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDFمخالصات من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية
- صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية
- صورة من فاتـورة الكهرباء - الماء
- صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت
- صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت
- رقم توثيق إخلاء المبنى
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