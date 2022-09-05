إعادة 800 كائن مهدد بالانقراض للمحميات في 2022

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ونقل المركز خلال الأيام الماضية ذئبا تعرض لإصابات بليغة من الباحة إلى مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف بعد تلقيه بلاغا من جمعية رحمة للرفق بالحيوان، حيث تلقى رعاية صحية مكثفة حتى استقرت حالته قبل أن ينقل إلى مركز الإيواء لإعادة تأهيله.ويعمل المركز على تطوير وتنفيذ خطط لحماية الحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة لإعادة التوازن البيئي تحقيقا لأهداف رؤية السعودية 2030. وتصل نسبة مساحة المناطق المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة إلى 16.1%، بينما المستهدف في 2030 أن تصل هذه النسبة إلى 30 % .
وكان المركز أوضح أخيرا أن فترة السماح بممارسة هواية الصيد في المملكة بدأت مطلع سبتمبر الحالي وتستمر حتى نهاية يناير القادم، بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتا الانتباه إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة موسم الصيد لعام 2021، مع مراعاة الاعتبارات الدينية والوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.
المحظورات في موسم الصيد
- منع صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة
- ألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط
- يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان
- تحذير من صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى
- يمنع الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كلم باتجاه البر
أبرز منجزات 2022:
- زيادة أعداد الظباء المطلقة في متنزه الجرعاء من 20 إلى 53
- أول مولود للمها العربي في محمية الملك سلمان
- مضاعفة أعداد الظباء والمها العربي في متنزه بقيق
- أول مولود لظبي الإدمي في محمية الوعول
- إطلاق أكبر رحلة استكشافية للبحر الأحمر
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