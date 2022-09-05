منح للأبحاث في الترجمة تستهدف الباحثين العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تستهدف الباحثين العرب، أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس عن إطلاق «منح الدراسات والأبحاث في الترجمة» التابعة لبرنامج المرصد العربي للترجمة، وذلك لتشجيع الحراك البحثي، وتعزيز إنتاج بحوث متميزة وعميقة الأثر في تخصصات وموضوعات الترجمة. ودعت الهيئة عموم الباحثين الراغبين في الاستفادة من المنحة إلى التسجيل عن طريق الرابط الالكتروني المخصص. وتعمل المنحة على بناء بيئة بحثية خلاقة تتكامل فيها جهود الباحثين والباحثات، وتنشط بها حركة الأبحاث في مجال الترجمة من وإلى اللغة العربية، حيث تقدم للباحثين الأفراد والمجموعات من العالم العربي منحا لإجراء البحوث التي تتناول بشكل رئيسي واقع الترجمة وتحدياتها ضمن سياقاتها ومفاهيمها الحالية والمستقبلية، وستدعم نشر بحوث الترجمة في الأوعية العلمية الرصينة، وتعزز بوجه خاص نشر الأبحاث النوعية في المجلات العلمية العالمية ذات التأثير العالي، والبحوث التي ينتج عنها منتجات معرفية باستخدام الآلة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشجيع في الحصول على براءات اختراع في مجالات الترجمة المتعددة. وتعمل المنحة على بناء بيئة بحثية خلاقة تتكامل فيها جهود الباحثين والباحثات، وتنشط بها حركة الأبحاث في مجال الترجمة من وإلى اللغة العربية، حيث تقدم للباحثين الأفراد والمجموعات من العالم العربي منحا لإجراء البحوث التي تتناول بشكل رئيسي واقع الترجمة وتحدياتها ضمن سياقاتها ومفاهيمها الحالية والمستقبلية، وستدعم نشر بحوث الترجمة في الأوعية العلمية الرصينة، وتعزز بوجه خاص نشر الأبحاث النوعية في المجلات العلمية العالمية ذات التأثير العالي، والبحوث التي ينتج عنها منتجات معرفية باستخدام الآلة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشجيع في الحصول على براءات اختراع في مجالات الترجمة المتعددة. مجالات تشكل أولوية بحثية





الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية



التوطين



قواعد البيانات في الترجمة



ذخائر ومدونات الترجمة



إعداد المترجم وتأهيله



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.