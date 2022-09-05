جائزة أفضل عمل مرئي وطني عن يوم التأسيس لـ«سورنا العالي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد عمل «سورنا العالي» الذي أنتجته وزارة الدفاع بمناسبة يوم التأسيس، جائزة أفضل عمل مرئي وطني، وذلك ضمن مبادرة جمعية الاستشارات التسويقية؛ لتكريم أصحاب أفكار الأعمال المرئية الإبداعية المحتفية بـ»يوم التأسيس» من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

واستلم الجائزة المدير العام للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي عبدالرحمن السلطان من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية ممدوح الشمري، حيث تضمنت حملة وزارة الدفاع للاحتفاء فيلما إبداعيا وعددا من التصاميم الخاصة بالمناسبة، نشرت عبر منصات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظت بردود أفعال كبيرة ومشاهدات عالية.

وحقق العمل أكثر من 27 مليون ظهور على مواقع التواصل، وتجاوز عدد مشاهداته 11 مليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 7 آلاف إعجاب، فضلا عن التفاعل الكبير الذي حظي به من قبل الجمهور.

وقال السلطان «إن تكريم أفكار الأعمال المرئية الإبداعية للجهات الحكومية المحتفية بيوم التأسيس، يسهم في تعزيز تفاعل الجهات والمؤسسات والأفراد مع هذه المناسبة والاحتفاء بها، وتحفيز المبادرين لإنتاج أعمال إبداعية وطنية متميزة، وتشجيع الجهد الإبداعي، وإبراز أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية التي ابتكرت خصيصا لهذه المناسبة الوطنية.

العمل المرئي لوزارة الدفاع «سورنا العالي»:

