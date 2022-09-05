جائزة أفضل عمل مرئي وطني عن يوم التأسيس لـ«سورنا العالي»

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واستلم الجائزة المدير العام للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي عبدالرحمن السلطان من نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية ممدوح الشمري، حيث تضمنت حملة وزارة الدفاع للاحتفاء فيلما إبداعيا وعددا من التصاميم الخاصة بالمناسبة، نشرت عبر منصات الوزارة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحظت بردود أفعال كبيرة ومشاهدات عالية.وحقق العمل أكثر من 27 مليون ظهور على مواقع التواصل، وتجاوز عدد مشاهداته 11 مليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 7 آلاف إعجاب، فضلا عن التفاعل الكبير الذي حظي به من قبل الجمهور.
وقال السلطان «إن تكريم أفكار الأعمال المرئية الإبداعية للجهات الحكومية المحتفية بيوم التأسيس، يسهم في تعزيز تفاعل الجهات والمؤسسات والأفراد مع هذه المناسبة والاحتفاء بها، وتحفيز المبادرين لإنتاج أعمال إبداعية وطنية متميزة، وتشجيع الجهد الإبداعي، وإبراز أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية التي ابتكرت خصيصا لهذه المناسبة الوطنية.
العمل المرئي لوزارة الدفاع «سورنا العالي»:
- يحكي قصة وطن بات منذ تأسيسه على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- قبل ثلاثة قرون حصنا منيعا ضد من عادى، ومقصدا رحبا لكل من طلب الأمن والاستقرار.
- يظهر في العمل مشاهد لشبان يشيدون «سور الدرعية» رمز الأمان آنذاك.
- أظهر مشهد آخر شابا وهو يلح على والدته التي تقطن إحدى القرى بالانتقال إلى الدرعية كونها أرض الخير والأمن، وفي طريقهم إلى الدرعية، يصادف الشاب ووالدته رجالا عرفوا أنفسهم بـ»جنود الإمام«، ورافقوهم حتى وصولهم الدرعية التي أصبحت اليوم دولة حديثة متطورة ولاعبا رئيسا على المسرح الدولي.
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