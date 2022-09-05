تفعيل يوم المختبرات العالمي لتوعية الجمهور

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وأوضح المدير العام للمستشفى الدكتور محمد الشهراني أن الفعالية اشتملت على: 8 أركان في السلامة، والأولوية والجودة والمعيار، وسحب الدم، ومختبرات الكيمياء الحيوية والمناعية، وعلم أمراض الدم، والأحياء الدقيقة، وعلم الأنسجة، وبنك الدم، إضافة إلى مختبر الوراثة الخلوية والجزيئية التشخيصية.وشهدت المختبرات الطبية تطورات، منها: مشاريع التوسعة وإضافة أجهزة جديدة واختبارات حديثة معتمدة من «كاب» وسباهي والجي سي آي، فيما قدم القسم 27 محاضرة و5 أبحاث ودرب 120 متدربا ومتدربة في عام 2021م.
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