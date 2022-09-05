شكرا لقرائتكم خبر تفعيل يوم المختبرات العالمي لتوعية الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعّل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلا بإدارة المختبرات الطبية أمس «يوم المختبرات العالمي»؛ لتوعية الجمهور بدور المختبر الحيوي من خلال تشخيص أمراضهم وتوجيه العلاج للأطباء، وطرق أخذ العينات والإجابة عن تساؤلاتهم.

وأوضح المدير العام للمستشفى الدكتور محمد الشهراني أن الفعالية اشتملت على: 8 أركان في السلامة، والأولوية والجودة والمعيار، وسحب الدم، ومختبرات الكيمياء الحيوية والمناعية، وعلم أمراض الدم، والأحياء الدقيقة، وعلم الأنسجة، وبنك الدم، إضافة إلى مختبر الوراثة الخلوية والجزيئية التشخيصية.

وشهدت المختبرات الطبية تطورات، منها: مشاريع التوسعة وإضافة أجهزة جديدة واختبارات حديثة معتمدة من «كاب» وسباهي والجي سي آي، فيما قدم القسم 27 محاضرة و5 أبحاث ودرب 120 متدربا ومتدربة في عام 2021م.