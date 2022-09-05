لقاء تعريفي لهاكاثون أوكساچون نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك عبدالعزيز، بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة أمس الأول، فعالية اللقاء التعريفي لهاكاثون أوكساچون نيوم، بالتعاون مع وزارة التعليم الذي يعنى بالريادة في الابتكار الصناعي.

واشتمل اللقاء على العديد من المحاور المتمثلة في عرض مرئي قصير عن الجامعة ومقدمة (CIE)، بالإضافة لعرض تقديمي تحفيزي للمشاريع المبتكرة، وكذلك إعلان البرنامج التحضيري لمركز الإبداع وريادة الأعمال في الجامعة، وعرض مرئي عن هاكاثون أوكساچون نيوم في الابتكار الصناعي الذي يقام بالتعاون مع وزارة التعليم.

كما شهد اللقاء إقامة حلقة نقاش، أكد خلالها المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور عبدالله أزهري، أهمية دور ريادة الأعمال في الإسهام بتقدم المملكة، مشيرا إلى أن التعاون في مشروع هاكاثون الابتكار الصناعي يعد فرصة كبيرة للطلاب للوصول بمشاريعهم وأفكارهم إلى السوق وإيجاد فرص وظيفية لهم ولزملائهم.