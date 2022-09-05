10 نصائح تساعد على تحديد الأهداف الذكية للطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما أفضل نهج لتحديد الأهداف الذكية؟ بالنسبة للطلاب في الكلية أو مدرسة التجارة، يعد هذا مكانا مهما للبدء.

عدد مذهل من الطلاب لم يفكروا كثيرا في الأمر، يدخلون المدرسة دون أن تكون لديهم فكرة واضحة عما يعنيه النجاح في الكلية بالنسبة لهم شخصيا.

وقد نسي هؤلاء تحديد جميع أسباب ذهابهم إلى المدرسة، مما يعني أنهم غالبا ما يفوتون الفوائد القوية لتحديد الأهداف للطلاب، لكن الآن لديك فرصة للتأكد من أنك على صواب.

يمكن أن يؤدي اتباع بعض النصائح التي جمعتها «مكة» أدناه إلى إحداث فرق كبير في قدرتك على تحقيق أقصى استفادة من تعليمك.

1. تخيل نتيجتك المثالية.

يبدأ النجاح في الكلية بإحساس بما هو ممكن. لذلك من الأسهل بكثير تحقيق أهدافك إذا كان بإمكانك تصور ما تريد. يمنحك هدفا واضحا. إنه يوفر منارة الأمل للمساعدة في إرشادك خلال الأوقات الصعبة. والشيء الرائع أنه لا يجب أن يكون دائما. عندما تتغير وتنمو، يمكن أن يتغير ما تتخيله وينمو معك.

2. نهج الكلية مع الموقف الصحيح.

من أهم عادات الطالب الناجح معاملة المدرسة على أنها هدية فرصة وليست شرا ضروريا. الطلاب الذين يزدهرون لا يكتفون بأن يكونوا متوسطين أو يتزلجون فقط. بدلا من ذلك، يركزون على استخدام وقتهم في المدرسة لتعظيم إمكاناتهم الفردية قدر الإمكان.

3. تول مسؤولية تعليمك.

تأتي أفضل النتائج من البقاء استباقيا؛ لذلك لا تنتظر حتى يتم إخبارك بما يجب عليك فعله. ابحث عن طرق لتجاوز الحد الأدنى المطلوب. ابق متيقظا للفرص الجديدة التي ستساعدك على النمو بطريقة ما. خذ المخاطر المحسوبة. ضع مستقبلك بين يديك بدلا من أن تأمل أن يأتي شخص آخر ويقود الطريق لك.

4. احصل على الأسباب الحقيقية.

إذا كنت تريد أن تصبح طالبا ناجحا، فعليك الذهاب إلى المدرسة للأسباب الصحيحة. وهذا يعني تقييم النتائج التي لها مضمون حقيقي بدلا من النتائج العابرة أو المراوغة مثل الشهرة أو المكانة أو التقدير. كن صريحا مع نفسك بشأن سبب رغبتك في الذهاب إلى المدرسة. تأكد من أن أسبابك تتماشى مع الأشياء التي تدور حولك - مثل التطوير الشخصي، واكتساب مهارات قابلة للتسويق، وتحسين فهمك للعالم، وتحسين قدرتك على إعالة أسرتك، وما إلى ذلك.

5. ركز على التعلم الفعلي وليس فقط على درجاتك.

عندما تعطي الأولوية لاكتساب المعرفة العميقة، والاحتفاظ بما تتعلمه، وإتقان المهارات القيمة، فإن الدرجات تميل إلى الاهتمام بنفسها. لذلك لا تهتم بمحاولة تجنب الدرجات السيئة. إذا حصلت عليها، فتعلم منها ببساطة واستخدم التجربة لتحسين عاداتك. الدرجات ليست سوى قياس واحد لتقدمك. إنهم لا يروون القصة كاملة أبدا. أنت فقط تعرف ما إذا كنت تتعلم شيئا ما أم لا. لا تنس أبدا أن أصحاب العمل يتوقعون منك نسخ شهادتك الورقية احتياطيًا بالمعرفة والقدرات الفعلية.

6. ثق بالخطوات الصغيرة.

النجاح ليس حدثا كبيرا يحدث بين عشية وضحاها. يتم تطويره كل يوم ، شيئا فشيئا. فكر في عملية تحقيق أهدافك على أنها تطور أكثر منها ثورة. تأخذ وقت. تأكد من إتقان كل الأشياء الصغيرة بحيث تضيف في النهاية إلى شيء كبير.

7. حلم أكبر.

على الرغم من أن أهدافك قصيرة المدى يجب أن تكون قابلة للتحقيق، إلا أن أهدافك طويلة المدى يجب أن تشعر أنها بعيدة المنال. إذا كنت تشعر دائما أن لديك كل شيء في الحقيبة، فمن المحتمل ألا تكون أهدافك الكبيرة طموحة بدرجة كافية. من خلال الحلم بشكل أكبر قليلا ، فإنك تزيد من إمكاناتك، وتحافظ على قيادتك، وتزيد من فرصك في الوصول إلى رؤيتك للنجاح.

8. كن منتبها للحديث الذاتي السلبي.

إذا وجدت نفسك تقول أو تعتقد أنك لست مستحقا، أو أنك لست موهوبا بما فيه الكفاية، أو أن الأشياء التي أمامك صعبة أو مستحيلة للغاية، خذ بضع لحظات للاستماع حقا. ثم حدد هذه الكلمات السلبية على أنها أكاذيب. إنهم ليسوا جزءا منك حقا. هل ستعطي أهدافك لهم؟ يعرف الطلاب الذين ينجحون كيفية إبعادهم عن طريق اختيار المزيد من الكلمات البناءة ليخبروا أنفسهم بها.

9. اسع لإتقان مهارة واحدة على الأقل أفضل من أي شخص آخر تعرفه.

في سوق العمل بعد التخرج، ستكون المهارات هي العملة الأساسية؛ لذلك من خلال التخطيط من البداية لتكون بارعا في الأشياء التي يقدرها أصحاب العمل، يمكنك أن تمنح نفسك السبق مع زملائك في الفصل لتبرز بعد التخرج.

10. خطة لتضخيم نقاط قوتك.

يبدو الأمر غير منطقي، لكن التركيز الشديد على تقوية نقاط ضعفك قد يقلل أحيانا من فرصك في النجاح. بدلا من قضاء معظم الوقت في تحسين نقاط الضعف لديهم، يكرس العديد من طلاب الجامعات الأكثر نجاحا الجزء الأكبر من طاقتهم لشحذ وتعظيم أفضل ما لديهم. هذا لا يعني تجاهل المجالات الأخرى. هذا يعني فقط الاستفادة مما أنت عليه حقا. كل منا جيد في أشياء مختلفة. من خلال البناء على نقاط قوتنا، يمكننا أن نصبح عظماء بطريقتنا الخاصة.