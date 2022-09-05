اخبار الرياضه السعوديه طالبات لـ«عكاظ»: مستعدات لدوري المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أوضح دوري المدارس خطة البطولة هذا العام، وخطوات التسجيل لحكمات المباريات ومسؤولات الملاعب وغيرها في دوري المدارس للبنات بمختلف المهام.

وتم تقسيم الخطة إلى مراحل حيث تسمى المرحلة الأولى (البطولة العامة)، وهي مؤهل على مستوى إدارات التعليم بالمدن والمحافظات والمدارس التابعة لها. أما المرحلة الثانية فهي التأهيل على مستوى المحافظات وتسمى البطولة الإقليمية، في حين تسمى المرحلة الثالثة، وهي الأخيرة على مستوى المملكة، (بطولة المملكة).

يذكر أنّ دوري المدارس هو المشروع الذي أطلقته وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف تمكين جيل اليوم من صناعة إنجازات لمستقبل الرياضة السعودية ليتواكب مع رؤية 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية.

ويقام الدوري في جميع مدن ومحافظات ومناطق المملكة العربية السعودية في المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية في مدارس التعليم العام والخاص والأجنبي، وتشمل المشاركة طلاب المدارس (بنين – بنات) وفق الشروط التي تحددها إدارة مشروع الدوري، حيث تشمل المرحلة الأولى التصفيات على مستوى إدارات التعليم في المدن والمحافظات والمناطق والمدارس التابعة لها (البطولة العامة) والمرحلة الثانية تشمل التصفيات على مستوى المناطق (بطولة المناطق) والمرحلة الثالثة هي مرحلة النهائية على مستوى المملكة (بطولة المملكة للنخبة).

يذكر أنّ دوري المدارس للبنات لكرة القدم سيبدأ مع بداية هذا العام الفصل الأول في الثامن من شهر ربيع الأول، في مؤشر على أن اتحاد الرياضة المدرسية بدأ يحقق الأحلام المنتظرة، من خلال تقديم عمل حثيث ومتقدم من أجل تطوير الرياضة في المدارس للبنات والبنين.

وأوضح عدد من الطالبات في مدارس تعليم الرياض لـ «عكاظ» أنهن جاهزات ومستعدات ومتحمسات للتسجيل والمشاركة في الدوري، حيث عبرت الطالبة عهود أحمد في الصف الثاني الابتدائي عن فرحتها بقولها «أنا جدا سعيدة أنني سأكون لاعبة كرة قدم مثل سالم الدوسري وأسجل أهدافا وألعب في المنتخب». فيما قالت الطالبة إحساس العسيري طالبة في الصف الثاني ثانوي «الحمد لله السعودية تحقق لك كل حلم تتمناه ومن أحلامي كرة القدم، وأوعدكم أكون لاعبة في المنتخب وأرفع علم السعودية في كل محفل دولي تشارك فيه». وأخيراً قالت دانا خالد في الصف الرابع الابتدائي «أنا فخورة في بلدي السعودية وشكراً قيادتنا الرشيدة وشكراً وزارة التعليم ووزارة الرياضة على تحقيق أحلامنا، وأنا سجلت في الدوري وأتمنى أصير مثل سلمان الفرج وأتحرك في الملعب بكل مكان».