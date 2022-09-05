اخبار الخليج – نائب محافظ الشمالية يشيد بمساهمات وجهود مأتم الطويلة للحفاظ على البيئة خلال موسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - قام نائب محافظ المحافظة الشمالية العميد خالد ربيعة سنان الدوسري رئيس لجنة عاشوراء بالمحافظة بزيارة إلى مأتم الطويلة في منطقة بوري التقى خلالها بأعضاء مجلس إدارة المأتم بحضور فضيلة الشيخ ناصر الشيخ احمد خلف العصفور رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، وذلك في إطار زياراته الميدانية والاجتماعية لتفقد المآتم ودور العبادة في قرى ومناطق المحافظة.

وخلال الزيارة استمع نائب المحافظ إلى الجهود التي قام بها المأتم خلال موسم عاشوراء، وتقييم الجهود البيئية والصحية التي قام بها المأتم بصفته الشريك الاستراتيجي في جائزة المآتم النظيفة التي تقدمها بلدية المنطقة الشمالية للسنة الثالثة على التوالي، ومساهماته البيئية للتقليل من المخلفات خلال موسم عاشوراء، وتكريسه كمفهوم مجتمعي يعود بالنفع طوال العام خاصة خلال إقامة وتأدية المناسبات في القرية.

وأشاد نائب محافظ المحافظة الشمالية بالدور الذي يقوم به مجلس الادارة من خلال دعمهم للحملات والبرامج الهادفة التي تساهم في ترسيخ صحة الفرد والمجتمع والمحافظة على البيئة بما يدعم البرامج والفعاليات التي تقيمها المحافظة الشمالية طوال العام، متمنياً لهم دوام التوفيق.