اخبار الخليج – ضمن جهودها في رعاية النشء والشباب .. محافظة العاصمة تسلم «دار الكرامة» دعم مبادرة مستلزمات الحقيبة المدرسية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، حرص المحافظة على دعم وتشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال توفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لأفراد المجتمع التعلم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يتسق مع أهداف المحافظة في دعم ورعاية النشء والشباب، ويحقق الأهداف الوطنية في التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال تسليم محافظة العاصمة مستلزمات الحقائب المدرسية لدار الكرامة للرعاية الاجتماعية، وذلك لتوزيعها على طلبة المدارس الحكومية من ذوي الدخل المحدود، إذ أشاد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة بجهود الدار في دعم ومتابعة الحالات الإنسانية التي تتصل بالمهام المناطة بها، مؤكداً حرص المحافظة على دعم الجهود والمبادرات الخيرية التي تصب في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز تكاتف المجتمع.
من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لدار الكرامة للرعاية الاجتماعية السيد سعد العلي، جهود محافظة العاصمة في تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأهلية بهدف دعم المشاريع والأعمال التي تصب في خدمة المجتمع وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص الدار على استمرار التعاون مع المحافظة بما يصب في الوصول إلى الأهداف المشتركة للجهتين.
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