منصة توزيع التطبيقات الرسمية من  هواوي واحدة من أفضل 3 أسواق على مستوى العالم

محمد بن مسعود - الدمام - الشيء المثير للاهتمام في الأجهزة اللوحية هو أنها أصبحت ضرورية للعائلات حيث يمكن للجميع استخدامها لأغراض مختلفة. في معظم الأحيان، يكون بمثابة الجهاز الذي يمكن لأي فرد في المنزل استخدامه. إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد في البحرين لموسم العودة إلى المدرسة هذا، سواء كان ذلك لاستخدامك الشخصي أو لأطفالك للمدرسة أو للعائلة بأكملها، فنحن نوصي بالتأكيد بـ جهازHUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد باعتباره الجهاز اللوحي الأنيق والاحترافي والشامل.

يقدم متجرHUAWEI AppGallery، ثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم، عدداً لا يحصى من التطبيقات من جميع الفئات من ضمنها التطبيقات التعليمية والترفيهية والتسوق وشركات الطيران وتطبيقات الصحة واللياقة البدنية. يوفر تطبيقات مختلفة مثل Talabat و STARZPLAY و BOTIM وغيرها الكثير ، إليك بعض التطبيقات المفضلة لديك التي يمكنك استكشافها على AppGallery:

Lamsa «لمسة»: التعليم المبكر وتنمية الأطفال

تطبيق لمسة يأخذ طفلك في رحلة تعليمية على مدى السنوات الأكثر أهمية في نمو الطفولة ، حيث يقوم ببناء المهارات التعليمية واللغوية والإبداعية ، وتعزيز الثقة بالنفس ، وإعداد طفلك للمدرسة ولحياة سعيدة وناجحة. تم تصميم المحتوى التعليمي لتطبيق لمسة وفقًا لمبادئ تنمية الطفولة المبكرة وتحت إشراف خبراء تربويين وتنمويين لدفع إتقان المعرفة والمهارات للأطفال للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. يقدم هذا النوع من التطبيقات طريقة ذكية للتعلم مع جعل أطفالك مستمتعين في نفس الوقت.

HUAWEI Video:

يهدف HUAWEI Video إلى توفير تجربة وسائط عالية الجودة ومتنوعة ، مع كتالوج فيديو واسع للمشاهدة المباشرة. فهو يقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام والأفلام الوثائقية وقنوات البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة لتستكشفها.

Shahid هو واحد من خدمات البث العربي الرائدة عالميًا ، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 20000 ساعة من الإنتاجات الأصلية ، والعروض الأولى ، والأفلام مباشرة بعد صدورها في السينما ، والمسلسلات الجديدة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وبوليوود والعالم – كل ذلك في مكان واحد! متوفر بواجهات باللغة الانجليزية والعربية.

:6thStreet Online Fashion Shopping

موقع 6thStreet.com هو وجهة تسوق إلكترونية متعددة القنوات للأزياء حيث تُقدم ماركات الأزياء والجمال الراقية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين وقطر. وهو أحد أكبر الوجهات لشراء لأحذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، كما يُقدم موقع 6thStreet.com أحدث المجموعات من أكثر من 440 علامة تجارية عالمية. توفر المنصة عبر الإنترنت أيضًا إرجاعًا مجانيًا لمدة 100 يوم في المتاجر وعبر الإنترنت ، والدفع نقدًا عند التسليم ، وخيار الضغط والاستلام مع تواصل في الوقت الفعلي مع 1337 متجرًا.

ميزات الجهاز الفائق لمساعدتك على التعامل مع أجهزة متعددة و مضاعف التطبيقات «App Multiplier»

يدعم جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي ميزة العرض بين عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والتي تأتي بثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التمديد ووضع التعاون. في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرةً على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون. ثم هناك وضع التمديد، الذي يحول الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة إضافية لعرض المزيد من المحتوى؛ مثالي للتسوق عبر الإنترنت، أو عند تصفح الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بعملية سحب وإفلات بسيطة! تمزيق الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة، حيث تعمل ميزة العرض بيم عدة شاشات -Multi-screen Collaboration على إثراء ورفع مستوى ما يمكنك فعله باستخدام جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي ميزة Color Capture الجديدة، والتي تتيح لك تحديد الألوان وتطبيقها عبر تطبيقات مختلفة في أي سيناريو استخدام، بما في ذلك عبر ميزات Multi-window أو App Multiplier أو Small Window. يمكن أيضًا التقاط الألوان على الهاتف الموّصل. بعد إنشاء ميزة العرض على عدة شاشات بين هاتف ذكي وجهاز لوحي من هواوي، يمكنك النقر فوق اللون وتحديده في نافذة الهاتف وتطبيقه على الجهاز اللوحي، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التعاون عبر الأجهزة.