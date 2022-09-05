القبض على شخصين سرقا مركبة نقل أموال بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين لسلبهما مبلغ (88,750) ريالًا من مركبة نقل أموال مخصصة لتغذية أجهزة الصرف الآلي مستخدمين مركبة مسروقة في ذلك، وتم استرداد الأموال والمركبة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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