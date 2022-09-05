ما علاقة زراعة الأسنان بمرضى السكري؟ الدكتور أحمد المحمادي يوضح

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قال الدكتور أحمد المحمادي “استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان” أن مريض السكري إذا كان شخص محافظ على سكره في الدم بنسبة معتدلة يكون تقريباً مثل الشخص السليم.
وأوضح خلال حديثه عبر تطبيق “سناب شات” أن معدل السكر التراكمي للمرضي يجب أن يكون أقل من 6,5، والتأكد من عدم وجود أي التهابات في اللثة والأسنان.
وتابع أنه فيما عدا ذلك فإن زراعة الأسنان آمنة جداً.
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Source almnatiq
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