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تسبب خطأ طبي من طبيب أسنان في إحدى العيادات الخاصة بالمدينة المنورة، بسقوط وابتلاع شاب عشريني لأداة سحب العصب مما نتج عنه خضوعه لعملية جراحية لاستخراجها.
وفي التفاصيل كشف الشاب معتز بخاري لـ”أخبار 24“، أنه خضع لعملية عاجلة بالمنظار لاستخراج أداة سحب العصب التي ابتلعها وسقطت في القصبة الهوائية ومن ثم وصلت للمريء، مؤكداً أن الفريق الطبي كان متخوفاً من وصولها للأمعاء مما سيعقد عملية استخراجها.
وأكد بخاري، أن الطبيب المعالج له في عيادة الأسنان رغم الخطأ الطبي الصادر منه، إلا أنه لم يتعاون معه بطلب المسعفين له أو محاولة تهدئته والوقوف بجانبه، مشيراً بأنه في الوقت الذي كان يعاني فيه من ضيق بالتنفس لم يعطه الطبيب أي اهتمام وأن ما طلبه منه هو التَقيؤ لمحاولة إخراج الأداة.
وأوضح أنه قام بالاستنجاد بشقيقه الذي بدوره نقله لمستشفى الملك فهد، حيث أجريت له الأشعة اللازمة ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى أحد.
ورفعت عائلة بخاري شكوى بشكل رسمي لصحة المدينة لمحاسبة المتسببين بهذا الخطأ من الطبيب المعالج إلى المجمع الطبي الذي لم يتعامل مع الحالة بشكل إنساني.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر شاب يروي لـ”أخبار24″ تفاصيل ابتلاعه أداة سحب العصب بعد سقوطها من طبيب الأسنان (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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