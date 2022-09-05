شاب يروي لـ”أخبار24″ تفاصيل ابتلاعه أداة سحب العصب بعد سقوطها من طبيب الأسنان (فيديو وصور)

︎

.



تسبب خطأ طبي من طبيب أسنان في إحدى العيادات الخاصة بالمدينة المنورة، بسقوط وابتلاع شاب عشريني لأداة سحب العصب مما نتج عنه خضوعه لعملية جراحية لاستخراجها.

وفي التفاصيل كشف الشاب معتز بخاري لـ”أخبار 24“، أنه خضع لعملية عاجلة بالمنظار لاستخراج أداة سحب العصب التي ابتلعها وسقطت في القصبة الهوائية ومن ثم وصلت للمريء، مؤكداً أن الفريق الطبي كان متخوفاً من وصولها للأمعاء مما سيعقد عملية استخراجها.

وأكد بخاري، أن الطبيب المعالج له في عيادة الأسنان رغم الخطأ الطبي الصادر منه، إلا أنه لم يتعاون معه بطلب المسعفين له أو محاولة تهدئته والوقوف بجانبه، مشيراً بأنه في الوقت الذي كان يعاني فيه من ضيق بالتنفس لم يعطه الطبيب أي اهتمام وأن ما طلبه منه هو التَقيؤ لمحاولة إخراج الأداة.

وأوضح أنه قام بالاستنجاد بشقيقه الذي بدوره نقله لمستشفى الملك فهد، حيث أجريت له الأشعة اللازمة ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى أحد.

ورفعت عائلة بخاري شكوى بشكل رسمي لصحة المدينة لمحاسبة المتسببين بهذا الخطأ من الطبيب المعالج إلى المجمع الطبي الذي لم يتعامل مع الحالة بشكل إنساني.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

