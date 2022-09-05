“القوات المسلحة” تُشارك في مناورات “الأسد المتأهب 2022” بالأردن

︎ . المناطق_واس انطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات تمرين الأسد المتأهب في نسخته العاشرة بمشاركة القوات المسلحة السعودية؛ وقوات من 27 دولة. وتُشارك القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين. ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك فيها القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة. ويهدُف تمرين “الأسد المتأهب” إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز مفهوم العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية. وصُمِمت سيناريوهات التمرين لتخطيط وتنفيذ عمليات في ظل الحروب النظاميه وغير النظاميه ولتُحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يُواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع وتهديدات الأمن السيبراني . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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