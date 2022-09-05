الربيعي والأسمري يقودان الأهلي أمام الخلود في دوري يلو

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أعلن المدير الفني للأهلي، يوسف عنبر التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الإثنين) أمام نظيره الخلود ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حارس مرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: علي الأسمري، فرانك كوم، محمد المجحد.

خط الهجوم: هيثم عسيري، لويس جرابان، سلمان المؤشر.



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Source akhbaar24

