فرنسا تطالب بسقف لأسعار الغاز الروسي وتنسيق الشراء الأوروبي

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المناطق_وكالات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن تأييده لشراء الغاز بشكل مشترك في أوروبا لتكون الأسعار أرخص، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلّم عبر الأنابيب.

وقال ماكرون بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا وفقا لفرانس برس: “نحن مؤيدون لشراء الغاز بشكل مشترك، مضيفا أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار أرخص.

وتابع: “إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفا لسعر الغاز الذي يتم تسلمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء”.

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Source almnatiq

