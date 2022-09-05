من بينهم لاعب عالمي.. هؤلاء سبقوا الدوسري في الخروج غاضبين بعد استبدالهم

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خرج لاعب الهلال سالم الدوسري غاضبا من مباراة فريقه أمام الفتح، في الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت الدقيقة 72 تبديلان لمدرب الهلال دياز، بدخول أوديون ايغالو وميشايل ديلجادو، بدلا من سالم الدوسري وفييتو، ليظهر الدوسري غاضبا بعد قرار المدرب.

وجاء القرار حين كان الهلال متقدما بهدف دون رد، سجله لوسيانو فييتو في الدقيقة 11.

لم تكن لقطة الدوسري هي الأولى في دوري المحترفين، فسبقها العديد من المواقف المشابهة خلال المواسم الماضية.

حمد ال منصور

قبل عامين، تجاهل لاعب الاتحاد حمد آل منصور، سلام مدربه، البرازيلي كاريلي، له عندما مد له يده، عند استبداله من أرضية الملعب، في الدقيقة 63 من عمر المباراة أمام الرائد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلق المدرب على تلك الواقعة قائلا:””اللاعب لديه أشياء كثيرة إيجابية أكثر من سلبياته، والموضوع انتهى بعد مصافحتي لهُ في غرفة الملابس.. هو من حقه يغضب عند تغيره.. كان جيد في معظم أوقات المباراة والتغيير كان فني”.

المولد

سيطرت حالة من الغضب على لاعب الاتحاد فهد المولد بعد قرار استبداله أمام الشباب، في لقاء ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري المحترفين الموسم الماضي.

ومع حلول الدقيقة 61 قرر مدرب الاتحاد كوزمين كونترا استبدال فهد المولد ودخول عبدالعزيز البيشي حين كانت النتيجة تشير لتقدم الشباب بهدف دون رد.

وظهر المولد منفعلا تجاه قرار مدرب الاتحاد كوزمين، ليغادر أرض الملعب غاضبا، ليسجل بعدها الشباب الهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق إيغالو صاحب الهدف الأول.

بيريرا

شهدت مباراة الهلال والنصر في الموسم الماضي، دخول صانع الألعاب البرازيلي، ماتيوس بيريرا في مشادة مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وظهرت ملامح الغضب على وجه لاعب الهلال، بيريرا بعد قرار مدربه البرتغالي باستبداله من المباراة ودخول البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة “73” من عمر المباراة.

ووجه بيريرا بعض الكلمات لمدربه جارديم، وتبادلًا الحديث بطريقة لفتت أنظار الجميع، قبل أن يتوجه النجم البرازيلي لمقاعد البدلاء.

وعلى المستوى العالمي كان هناك العديد من اللقطات لغضب نجوم الكرة أثناء استبدالهم، لعل ابرزهم الثنائي ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو

غضب ميسي

في الموسم الماضي للدوري الفرنسي، شهد لقاء باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفضه مصافحة مدرب فريقه مارويسيو بوكيتينو بعد قيام الأخير باستبداله.

ومع حلول الدقيقة 76 قام مدرب باريس سان جيرمان باستبدال ميسي بالمغربي أشرف حكيمي.

وبعد خروجه، جلس ميسي على مقاعد البدلاء وعلامات الغضب تظهر على وجهه، حيث حاول زملائه الذين حاولوا التحدث إليه لتهدئته.

رونالدو

في الموسم الماضي، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا من مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه برينتفورد، في لقاء ضمن الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر المدرب السابق لمانشستر يونايتد، الألماني رالف رانجنيك استبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 70، ليخرج اللاعب غاضبا من القرار.

ميدو

وعربيا كان هناك لقطة في عام 2006، شهدت مباراة مصر والسنغال نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية اشتباكا لفظيا بين حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها وأحمد حسام ميدو مهاجم المنتخب المصري في نفس الفترة.

وقرر شحاته استبدال ميدو واشراك زميله عمرو زكى بدلًا منه، ليخرج ميدو غاضبا من الملعب وسط محاولات لتهدئته من حسام حسن.



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Source akhbaar24

