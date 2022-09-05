رسميًا.. تشيلسي يجدد عقد ريس جيمس

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم (الإثنين) تمديد عقد مدافعه ريس جيمس حتى صيف 2028.

وأفاد النادي الإنجليزي في بيان: “يسر نادي تشيلسي الإعلان عن توقيع ريس جيمس لعقد جديد مدته ست سنوات”.

ويأتي تجدد عقد جيمس مع تشيلسي بعد أيام من إعلان تمديد عقد الألباني أرماندو بروخا مهاجم الفريق الشاب.

Reece James: here to stay! ✍️

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