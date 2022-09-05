موقف “كنو” من المشاركة في سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري

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كشف مصادر صحفية، عن موقف لاعب الهلال محمد كنو من المشاركة أمام الزمالك في مواجهة كأس سوبر لوسيل.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الجزيرة”، أنه من المتوقع أن يتواجد محمد كنو في قائمة الهلال لمواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

وأشارت إلى إن هذه المواجهة تعد “ودية دولية” بنفس طابع مواجهات “أيام فيفا”، وبالتالي يحق للاعب كنو المشاركة فيها.

وكان نادي النصر قد أعلن عن تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

ويبدأ الهلال، الثلاثاء، التحضير لمواجهة الزمالك المصري على كأس “سوبر لوسيل” الجمعة، في الدوحة العاصمة القطرية.

وعاد الهلال إلى الرياض بعد نهاية مواجهة الفتح، التي حقق من خلالها الأزرق انتصاره الثالث توالياً في الدوري.





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Source akhbaar24

